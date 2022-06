Valencia, ora è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore

IL RITORNO DI RINGHIO

L'ex Milan e Napoli ricomincia dalla Spagna dopo un anno di inattività: "Orgoglioso di allenare un club centenario"

Gennaro Gattuso è pronto a una nuova avventura. Il Valencia ha dato l'annuncio ufficiale sul suo canale Twitter. Il tecnico campano ha firmato un contratto biennale a 3 milioni di euro a stagione, con bonus previsti in caso di vittoria del campionato e del piazzamento in Champions o Europa League. L'ex allenatore di Milan e Napoli torna quindi a sedersi in panchina, dopo un anno lontano dai campi e l'esperienza durata solo 20 giorni alla Fiorentina, interrotta poco dopo il suo arrivo a causa di alcune incomprensioni con la società toscana in materia di mercato.

Sbarcato ieri all'aeroporto di Manises, Gattuso si è detto "orgoglioso di entrare a far parte di una squadra centenaria". Rino non è nuovo a esperienze con squadre importanti, con le quali ha dimostrato di poter far bene. Nel biennio 2017-2019 con il Milan ha raggiunto la finale di Coppa Italia nella sua prima stagione e l'anno successivo si è qualificato in Europa League sfiorando la Champions per un solo punto. A dicembre 2019 è subentrato al suo maestro Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, con cui ha vinto la Coppa Italia ai rigori contro la Juventus, il suo primo e unico trofeo da allenatore.

E ora il Valencia. Un'avventura stimolante per Gattuso, in un club che è ai vertici spagnoli, ma anche europei, ormai da anni, ma che sta vivendo un periodo turbolento. Nella scorsa stagione, la squadra allenata da José Bordalás non è andata oltre il nono posto e in questo momento la società è ancora senza un direttore sportivo. Problematiche societarie, ma anche finanziarie, che con ogni probabilità porteranno alla cessione di giocatori importanti come Carlos Soler e Gonçalo Guedes. Non sarà quindi facile per Gattuso, che in ogni caso rimane convinto e motivato: "Non vedo l'ora, lavoreremo molto duramente". Una pietra per la ricostruzione potrebbe averla già posata. Sembrerebbe infatti che Rino abbia comunicato al club il suo primo obiettivo di mercato, vale a dire Matteo Politano, in uscita dal Napoli e che il tecnico ha già allenato nella stagione 2020.

