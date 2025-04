Duvan Zapata ha rinnovato con il Torino nonostante il grave infortunio che l'ha bloccato per tutta la stagione. Una decisione che è stata particolarmente apprezzata dalla dirigenza granata come spiegato dal direttore sportivo Davide Vagnati ai microfoni di Sky Sport: "Penso che sia un bel gesto da parte della società, accolto in maniera entusiasta dal calciatore. Lo vediamo al Filadelfia col sorriso e una grande voglia di recuperare. Lo attendiamo per la prossima stagione".