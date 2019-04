UNITED, HERRERA APRE ALL'ADDIO

10/04/2019

"Ho ancora due mesi di contratto e non è il momento né per me né per il Manchester United di pensare al rinnovo. Ho il dovere di ascoltare lo United, ma anche altri club". Con queste dichiarazioni Ander Herrera non esclude che possa salutare i Red Devils a fine stagione. "Non chiudo le porte a nessuno e ciò che è chiaro per me è che voglio continuare a giocare in una grande squadra", prosegue il centrocampista spagnolo. Sulle tracce del numero 21 ci sono anche Barcellona e Paris Saint-Germain.