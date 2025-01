United, Diallo blindato fino al 2030

Il Manchester United ha blindato Amad Diallo per altri cinque anni. "Amad ha firmato un nuovo contratto che estenderà il suo soggiorno al Manchester United fino al 30 giugno 2030 - si legge nel comunicato dei Red Devils -. Il nazionale ivoriano di 22 anni ha collezionato 50 presenze e segnato nove gol da quando è entrato a far parte del club nel 2021. Finora in questa stagione ha segnato sei gol, ha fornito sette assist e ha vinto due volte il premio di Giocatore del mese del club". "Sono davvero orgoglioso di aver firmato questo nuovo contratto. Ho già vissuto momenti incredibili con questo club, ma c'è ancora molto altro da fare - ha dichiarato il calciatore subito dopo l'annuncio del prolungamento -. Ho grandi ambizioni e voglio raggiungere la storia al Manchester United. Ho imparato così tanto da quando sono arrivato qui quattro anni fa; sono molto grato agli allenatori e allo staff che mi hanno aiutato a crescere, e ai tifosi per avermi spinto ad andare avanti ogni giorno". "È stata una stagione difficile per tutti, ma credo fermamente che siamo sulla strada giusta e che il futuro sarà davvero speciale - ha concluso Diallo -. Sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra e rendere di nuovo orgogliosi i nostri sostenitori".