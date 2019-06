UNITED: 56 MILIONI PER WAN-BISSAKA

26/06/2019

Il Manchester United sta per raggiungere un accordo con il Crystal Palace per acquisire il difensore Aaron Wan-Bissaka per circa 56 milioni di euro. Il terzino destro dell'Under 21 inglese e' stato una delle grandi rivelazioni della passata stagione. Secondo quanto riportano i media britannici, i due club avrebbero raggiunto un accordo per circa 50 milioni di euro piu' altri 6 milioni di bonus. I Red Devils, esclusi dalla Champions League la prossima stagione dopo aver concluso al sesto posto in campionato, non hanno mai speso cosi' tanto per un difensore.