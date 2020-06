Un spalla per Lukaku e un nuovo centrocampo: Conte studia la nuova Inter 

MERCATO

La priorità è trovare il nuovo partner d'attacco per Lukaku. Svaniti i nomi più gettonati, da Cavani a Mertens passando per le difficoltà nella trattativa per Morata e il no del Torino per Belotti, in casa Inter ci si muove, per il momento, su piste meno eclatanti. Se Lukaku è la punta numero uno e mister X la numero due, per completare il reparto servono la 3 e la 4. Alexis Sanchez, in stagione, è stata la prima alternativa in attacco. Perché l'Inter continui a tenerlo, però, è necessario che lo United decida di proseguire nel prestito che garantisce, da parte dei red devils, la copertura di una cospicua fetta dell'ingaggio oneroso del cileno (12 milioni).

Se in Inghilterra dovessero accettare il rinnovo del prestito a queste condizioni, Sanchez potrà restare. Per la quarta opzione dell'attacco è sempre vivo l'interesse per il giovane brasiliano Matheus Cunha, dell'Herta Berlino, che andrebbe a prendere il posto di Esposito destinato al prestito al Parma.

Capitolo centrocampo. Tonali arriverà e sarà un tassello importante per la costruzione della nuova Inter, Per completare il reparto Conte non smette di sognare il ritorno in Italia di Vidal. I due si scambiano reciproci attestati di stima ma il suo arrivo a Milano è legato anche al rientro dal prestito di Nainggolan.

Nel caso si riesca a piazzare il belga è probabile che il cileno possa tornare alla corte del suo ex allenatore, altrimenti Conte si terrebbe volentieri anche il Ninja, giocatore che ha tutte le caratteristiche per adattarsi al calcio dell'ex C.T. della Nazionale.

In difesa, dato per scontato l'addio di Godin, resta sempre viva la pista che porta a Kumbulla, per completare una rosa che, al momento, ha i suoi titolari definiti: Skriniar-De Vrij-Bastoni.