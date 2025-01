Arijon Ibrahimovic può tornare in Italia. Il trequartista classe 2005, la stagione scorsa in prestito al Frosinone, è nuovamente in uscita dal Bayern Monaco e piace alla Lazio. Secondo Alfredo Pedullà la Lazio è in trattativa avanzata per il tedesco di origini kosovare, nessun legame con Zlatan, sulla base di un prestito con probabile obbligo di riscatto per circa 10 milioni.