Ultima gara di Giroud in Usa con ko: ora il Lille

Emmanuel Sabbi ha segnato nel primo tempo, Yohei Takaoka ha effettuato quattro parate e i Vancouver Whitecaps hanno rovinato la partita d'addio di Olivier Giroud con una vittoria per 1-0 sul Los Angeles FC. Giroud è partito titolare e ha giocato 60 minuti nella sua ultima apparizione con il LAFC. Il famoso attaccante francese dovrebbe firmare con il Lille dopo un anno deludente a Los Angeles, durante il quale è stato per lo più un sostituto improduttivo, segnando solo cinque gol in 38 partite. Giroud ha avuto un'occasione d'oro per segnare su un passaggio di Denis Bouanga al 50' minuto, ma ha tirato al volo alto sopra la traversa.