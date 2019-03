UFFICIALE, PATO TORNA IN BRASILE AL SAN PAOLO

27/03/2019

Pato torna a giocare in Brasile e ancora una volta vestendo la maglia del San Paolo, squadra con cui ha giocato nel 2014 e nel 2015 in prestito dal Corinthians. L'ex attaccante del Milan era svincolato dopo aver giocato nelle ultime due stagioni al Tianjin Quanjian in Cina. Ora ha firmato un contratto triennale, scadenza 2022.