Adesso è ufficiale: Joao Mario è un nuovo giocatore della Lokomotiv Mosca. È la stessa società russa a comunicarlo attraverso un tweet: il portoghese arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. “Sono molto contento di arrivare alla Lokomotiv" ha dichiarato il centrocampista. "So che questo è un grande club. La squadra ha preso molti calciatori famosi ed esperti. Ho chiesto a Fernandes ed Eder della Lokomotiv quando abbiamo giocato per la nazionale portoghese. Ho parlato con Eder prima del trasferimento. Ha detto che la Lokomotiv è una buona squadra con un’atmosfera meravigliosa. Anche la partecipazione alla Champions League è un fattore importante”,