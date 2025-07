Ufficiale, Henderson riparte dal Brentford: ha firmato un triennale

Il Brentford "ha ingaggiato Jordan Henderson con un contratto di due anni. Henderson, centrocampista inglese con 84 presenze nella nazionale dei Tre Leoni, arriva ai Bees a parametro zero dopo aver lasciato l’Ajax in estate. Il centrocampista torna in Premier League dopo brevi esperienze in Arabia Saudita con l'Al-Ettifaq e in Olanda con l’Ajax. In precedenza, Henderson ha trascorso 12 anni al Liverpool, dove ha vinto Premier League, Champions League, FA Cup, due Coppe di Lega, Community Shield, Supercoppa UEFA e Mondiale per club".