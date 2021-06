Ufficiale: Fabio Paratici riparte dal Tottenham

UFFICIALE

L'ex ds della Juve ricoprirà il ruolo di "Managing Director Football": "Ambizioso piano a lungo termine"

Ora è ufficiale: dopo l'addio alla Juve, Fabio Paratici riparte dal Tottenham e dalla Premier League. Lo ha annunciato il club inglese attraverso i propri canali social. L'ex ds bianconero ricoprirà il ruolo di "Managing Director Football" degli Spurs a partire dal primo luglio 2021, ma starebbe già lavorando per il suo nuovo club da qualche tempo sul fronte allenatore avviando le trattative con Paulo Fonseca. Paratici ha firmato un accordo per tre anni col Tottenham. Getty Images

Paratici sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del club e delle infrastrutture calcistiche e arriva al Tottenham dopo 11 anni alla Juventus. "Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la società e il presidente per la fiducia accordatami - ha dichiarato dopo l'annuncio degli Spurs - . Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa, con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l'ora di lavorare con il team di gestione per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del Club".