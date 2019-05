UFFICIALE: DE ROSSI LASCIA LA ROMA, NON IL CALCIO

14/05/2019

Romano, romanista, capitano della Roma: un simbolo del club giallorosso. Daniele De Rossi lascia il club nel quale è cresciuto a fine stagione ma non si ritira dal calcio. Andrà a giocare altrove. In un comunicato pubblicato sul suo sito, l'AS Roma ha reso noto infatti "che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione. De Rossi - prosegue il comunicato - ha finora collezionato 615 presenze e 63 reti nei suoi 18 anni in maglia giallorossa e occupa il secondo posto tra i calciatori con più partite nella Roma, alle spalle di Francesco Totti". Alle 12.45 Daniele De Rossi spiegherà nel corso di una conferenza stampa quale sarà il suo prossimo futuro.