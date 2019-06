UFFICIALE: BUFFON NON SARA' PIU' IL PORTIERE DEL PSG

05/06/2019

Il Paris Saint-Germain e Gigi Buffon si salutano. Adesso è ufficiale: lo ha comunicato il club francese tramite la propria pagina social. Per Buffon una sola stagione in Francia, chiusa con il successo in Ligue 1: "Un gentleman dentro e fuori dal campo e un compagno straordinario. Ti auguriamo il meglio per il futuro. Ciao e grazie per tutto. Grande Buffon".