Udinese: esonero per Davide Nicola

20/03/2019

E' durata solo cinque mesi l'avventura di Davide Nicola sulla panchina dell'Udinese. Il tecnico è stato esonerato dai friulani dopo il pesante ko contro il Napoli. Ereditata la squadra al quart'ultimo posto dallo spagnolo Julio Velazquez, il tecnico ex Crotone non è riuscito a dare la svolta e ora i bianconeri sono ancora in piena zona salvezza a solo un punto dal terz'ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione.