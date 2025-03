In casa Udinese sono iniziati i lavori di pianificazione per la prossima stagione. In particolare il club friulano starebbe analizzando la situazione del rinnovo di contratto di Florian Thauvin. Il giocatore è in scadenza al termine di questa stagione, ma i bianconeri hanno in mano un'opzione per prolungare l'intesa fino al 2026 e starebbero lavorando con l'entourage dell'attaccante per raggiungere un accordo per un biennale.