Udinese, Pozzo: "Lucca? Deve giocarsi la stagione poi vediamo"

"Lucca vale più di 30 milioni? Ora non parlo di cifre, deve giocarsi la stagione, giocare bene e continuare su quella strada. Poi vediamo, noi non siamo qui solo per vendere ma per giocare e ottenere obiettivi, a me piacerebbe tornare in Europa". Lo ha detto il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo a 'La politica nel pallone'. "Vorrei ridimensionare il caso Lucca: è vero che ci sono regolamenti di squadra che vanno rispettati ma bisogna dare delle attenuanti, come la forte tensione mentre si gioca".