UDINESE, PER DE PAUL OSSERVATORE DA SIVIGLIA

10/04/2019

Le dimissioni di Monchi da direttore sportivo della Roma sono ancora freschissime, ma lo spagnolo continua a pescare in Italia i possibili rinforzi del 'suo' Siviglia. Rodrigo de Paul, fantasista dell'Udinese, è stato seguito da un osservatore del club andaluso in occasione della sfida in trasferta contro il Milan. L'argentino ha fatto un'ottima impressione, ma ci sarà la spietata concorrenza italiana da battere: l'Inter è stata molto vicina al giocatore a gennaio, e ora pare che anche Milan e Juventus siano interessate al numero 10.