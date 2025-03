Udinese, Nani: "Thauvin la prossima stagione sarà con noi"

"Thauvin ha un contratto in scadenza quest’anno e ha un’opzione a nostro favore per un altro anno: la prossima stagione sarà con noi, non c’è urgenza". Così Gianluca Nani, Group Technical Director dell'Udinese, nel corso di un'intervista ai microfoni di TV12: "Sanchez ha un contratto con noi per l’anno prossimo, quest’anno è stato sfortunato ed è partito svantaggiato. Ha avuto delle difficoltà, io lo vedo come un’opportunità, non come un problema, poi se servirà fare delle valutazioni ci siederemo tutti insieme".