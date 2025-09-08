Udinese, Nani: "Non ci aspettavamo l'addio di Thauvin. Zaniolo? Sa che è l'ultima chiamata"

"Noi siamo soddisfatti perché abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, con l’unica inaspettata partenza di Thauvin a cui gli avevamo pure offerto il prolungamento di contratto. Alla fine dopo tanta insistenza manifestata per andarsene, lo abbiamo ceduto. Chi non vuole l’Udinese non la merita, ma rimane chiaro che decide la società chi parte e chi resta". A parlare è Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, che in un'intervista al Messaggero Veneto, ha parlato del mercato bianconero: "Nell’anno delle cessioni di Bijol e Lucca non eravamo preparati a perdere Thauvin, ma abbiamo riparato. Zaniolo? L’ho visto maturato e consapevole che l’Udinese è l’ultima chiamata per altissimi livelli. Nicolò ha rifiutato altre piazze e ha voluto fortissimamente Udine perché pensa che sia la società giusta per rilanciarsi dopo non avere avuto la continuità che meritava per errori e infortuni. Il suo talento poi è cristallino e fuori discussione"