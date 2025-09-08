Liverpool, il retroscena di Gakpo: "Il Bayern ha cercato anche me"

La sessione estiva di calciomercato è stata ricca di retroscena e a raccontare uno di questi è Cody Gakpo, attaccante del Liverpool: "Il Bayern Monaco, per quanto ne so, è effettivamente venuto da me, ma alla fine hanno deciso di comprare Luis Diaz". La scelta dei bavaresi di puntare sul compagno di squadra dell'olandese ha però aperto altre porte al classe '99, che ha prolungato il proprio contratto con i Reds fino al 2030. Ai microfoni di ESPN, Gakpo ha aggiunto: "Una finestra di mercato come quella appena conclusa può essere frenetica e stressante per un giocatore e per chi gli sta intorno. Ma io ormai non ho più questo problema".