Gianluca Nani, direttore tecnico di Udinese, è stato chiaro nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb: i bianconeri non si muoveranno nel mercato di gennaio. Per lo meno sul fronte nuovi acquisti che sono rimandati a fine stagione: "Stiamo lavorando per il mercato di….giugno. Non credo che a gennaio faremo qualcosa se non alleggerire la rosa per far andare a giocare qualche ragazzo"-