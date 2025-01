Udinese, il nuovo anno inizia col rinforzo Solet

Il 2025 dell'Udinese è iniziato con il tesseramento di Oumar Solet, 24 anni, che si era svincolato lo scorso settembre dal Salisburgo e da allora si è allenato con i friulani. Il difensore francese - che sarà presentato domani, poco prima della conferenza stampa settimanale di Runjaic -, complici anche i problemi di Giannetti e Tourè, sarà titolare a Verona sabato sera, assieme a Bijol e Kristensen. Per il resto, il tecnico tedesco va verso la riconferma della formazione che ha pareggiato con il Torino, ma con alcune frecce al proprio arco da potersi giocare nella ripresa. Su tutte, Payero e Sanchez, ormai pienamente recuperati dai rispettivi infortuni. Nel mercato di riparazione non dovrebbero esserci altri movimenti in entrata - a meno che non si presenti un'occasione per rinforzare la fascia destra -, mentre dovrebbero partire per andare a giocare gli attaccanti Brenner (probabile un ritorno in Brasile), Pafundi e Pizarro.