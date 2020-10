Tuchel è ormai appeso a un filo: il Psg è pronto a chiamare Allegri

LO SCENARIO

E' l'allenatore più cercato dalle grandi squadre. In Italia si è parlato del derby Roma-Lazio per riportarlo in panchina, in Inghilterra di quello tra Manchester United e Chelsea. La realtà è che, in ogni caso, Max Allegri finirà molto presto il suo periodo sabbatico (un anno è già passato abbondantemente da quando ha smesso di lavorare). La destinazione più probabile, in ogni caso, resta Parigi. Leonardo lo ha sempre stimato per la sua capacità di gestire il gruppo e, soprattutto, i fuoriclasse (e nel Psg c'è un'alta concentrazione di campioni).

Il rapporto tra Tuchel e Il direttore sportivo del club di Parigi, tra l'altro, non è iniziato nel migliore dei modi in questa stagione, con il botta e risposta sui giornali a proposito della campagna acquisti estiva. L'impressione è che l'attuale allenatore sia sempre a rischio, a maggior ragione dopo la sconfitta nella partita d'esordio in Champions contro il Manchester United. Una brutta battuta d'arresto casalinga che potrebbe compromettere il futuro in Europa, visto che nel girone c'è anche un Lipsia che sembra volare.

Il credito della finale raggiunta l'anno scorso, e delle vittorie tra i confini nazionali, insomma, non bastano più. In Francia, poi, continuano a mettere nel mirino l'apatia con la quale Tuchel segue le prestazioni dei suoi. Al Psg, insomma, vogliono un allenatore che sappia gestire nel modo migliore una rosa di altissimo livello senza esagerare con rigide imposizioni tattiche i tanti campioni a disposizione. E Massimiliano Allegri corrisponde perfettamente a questo identikit.