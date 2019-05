TRONCHETTI PROVERA: "CONTE ALL'INTER? COSTRUIAMO IL FUTURO"

28/05/2019

"Siamo in Champions. Antonio Conte è un grande allenatore, ha sempre fatto bene quello ha fatto. Spalletti è riuscito a portare la squadra in Europa e quindi adesso dobbiamo costruire il futuro". Cosi' Marco Tronchetti Provera, ad Pirelli a margine di un evento in Assolombarda a Milano sullo sviluppo sostenibile, risponde a una domanda sull'Inter e sull'allenatore che nei prossimi giorni dovrebbe essere annunciato dal club nerazzurro. Sul futuro di Icardi: "Sono decisioni della società".