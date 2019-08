Il futuro di Christian Eriksen resta incerto. Lo conferma Mauricio Pochettino, che non esclude la partenza del centrocampista danese in scadenza di contratto nel 2020. "Non so se resterà al Tottenham. Il mio compito è quello di aiutare tutti i giocatori, di dar loro sostegno qualora decidessero di intraprendere una direzione diversa per la loro carriera. Per me la durata dei contratti non è importante, non mi faccio condizionare: uno o cinque anni rimanenti non fanno la differenza", le parole del tecnico degli Spurs alla vigilia della supersfida contro il Manchester City. Eriksen era finito nel mirino del Real Madrid e della Juventus (i bianconeri lo prenderebbero a parametro zero tra 12 mesi).