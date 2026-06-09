Tottenham, il Manchester United mette Romero nel mirino

Dopo la difficile stagione appena conclusa, le strade del Tottenham e di Cristian Romero potrebbero separarsi. Secondo quanto riportato da alcuni media in Argentina, l'ex difensore dell'Atalanta sarebbe finito nel mirino del Manchester United, alla ricerca di rinforzi importanti dopo la qualificazione alla prossima Champions League. Se i Red Devils vogliono portare a termine la trattativa dovranno pagare agli Spurs la clausola da 60 milioni di euro. A Londra, Romero ha collezionato 13 gol in 156 presenze.