Tottenham, due nomi per il dopo Postecoglou

Una stagione deludente quella del Tottenham: quattordicesimo posto in classifica con 34 punti in 30 giornate. Al momento Ange Postecoglou è aggrappato alla sua panchina grazie al percorso in Europa League, che rimane l'ultimo obiettivo della stagione degli Spurs. Il tecnico quindi potrebbe mantenere il suo posto fino alla fine della stagione, ma per l'anno prossimo la dirigenza del club londinese si sta guardando già intorno per individuare un nuovo tecnico. Le piste al momento più concrete sono quelle che portano a Andoni Iraola, attualmente tecnico del Bornemouth, e Marco Silva, a lungo sulla panchina del Fulham.