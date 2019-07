"Il mercato? Abbiamo optato per una campagna acquisti in cui abbiamo detto più dei no. Ho detto 11 no, non entro nei singoli nomi. Per noi era importante mantenere la stessa rosa, avendo un allenatore come Mazzarri che sa gestirla nel modo giusto, ha trasmesso dei concetti fondamentali. E' un valore aggiunto. Speriamo di continuare cosi' bene". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del calendario di Serie A 2019-20. "Verdi? Non mi piace parlare di giocatori che non sono nostri. Abbiamo come obiettivo un attaccante di piede destro che gioca a sinistra, vediamo".