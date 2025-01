Paolo Vanoli non si è addentrato in discorsi di mercato vista la classifica del suo Torino. "Ho già detto cosa mi serve, adesso aspetto la società ma non posso distrarmi con queste situazioni, la classifica non me lo permette, e mi ha fatto piacere la visita di ieri del presidente Cairo al Filadelfia: è sul campo di battaglia che si capiscono i problemi, ma non ho parlato di calciomercato perché alla vigilia di una partita penso solo alla Fiorentina", ha detto il mister granata.