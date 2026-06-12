Torino: ufficiale il divorzio con il tecnico D'Aversa

12 Giu 2026 - 15:19
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Roberto D'Aversa © italyphotopress

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"Il Torino Football Club e Roberto D'Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D'Aversa e il suo staff per l'impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D'Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera". Con questo comunicato sul proprio sito il Torino annuncia il divorzio con il tecnico Roberto D'Aversa, in pole per la panchina granata c'è ora Ignazio Abate.

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