Il Torino continua a lavorare per la fascia esterna e il nome in testa alla lista di Davide Vagnati rimane Eljif Elmas, anche se il Lipsia chiede 18 milioni di euro quindi bisognerà convincere i tedeschi per un prestito. Secondo quanto riportato da Tuttosport in granata potrebbe approdare anche Gaetano Oristanio, tuttavia, nonostante vi sia l'accordo con il giocatore, servirà trovare una soluzione con il Venezia.