Torino, il piano per il riscatto di Elmas

Ha portato gol in una squadre che, dopo aver perso Zapata per infortunio, ne aveva un disperato bisogno. Eljif Elmas ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura a Torino. Arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Lipsia, il centrocampista ha già trovato due reti in maglia granata. Un impatto che ha convinto Vanoli e i dirigenti del Toro a confermarlo anche al termine di questa stagione. Il macedone è in prestito con un diritto di riscatto fissato a 17 milioni: secondo quanto Riportato da Tuttosport, il ds Vagnati starebbe provando a lavorare con il Lipisa per abbassare le cifre per la conferma di Elmas. Una strategia già utilizzata in passato con Vlasic.