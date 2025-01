Torino, il dt Vagnati firma rinnovo

Il Torino e Davide Vagnati proseguiranno insieme. "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto del Direttore sportivo Davide Vagnati, Responsabile dell'Area Tecnica, fino al 30 giugno 2027. Sempre Forza Toro" si legge nella nota ufficiale diramata dal club di via Viotti. Il dirigente dunque continuerà a lavorare per il presidente Urbano Cairo: già durante questa sessione di calciomercato invernale è chiamato a migliorare un Toro che occupa l'undicesimo posto in classifica, con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.