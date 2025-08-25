Torino, il ds Vagnati: "Mercato? Serve qualcosa a sinistra"

"Bisogna lavorare tanto, abbiamo cambiato tanto, anche guida tecnica e serve trovare l'amalgama", così il responsabile dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Inter a San Siro ai microfoni di Dazn. "Baroni? Abbiamo valutato anche la possibile conferma di Vanoli. Abbiamo notato il lavoro di Baroni a Roma, in un ambiente non semplice, e abbiamo voluto alzare il livello, quanto fatto lo scorso anno non ci è bastato. Mercato? Abbiamo bisogno di qualcosa a sinistra, vediamo cosa succederà", aggiunge il dirigente granata.