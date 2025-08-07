Torino forte su Elmas: accordo con il Lipsia vicino
07 Ago 2025 - 15:40
Tutto pronto per il ritorno di Elmas al Torino: dopo aver giocato in prestito con i granata nella seconda parte della scorsa stagione, siglando 4 reti in 13 presenze, il macedone è in procinto di lasciare il Lipsia.
