Torino, ecco il portiere: ufficiale l'arrivo di Israel

Israel è nato a Nueva Helvecia, in Uruguay, il 22 aprile 2000. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Nacional, nel 2018 viene acquistato dalla Juventus. Dapprima entra a far parte della rosa della Primavera, successivamente dalla stagione 2020-'21 esordisce nella formazione Under 23 che partecipa al campionato di Serie C. Per lui due stagioni condite da 59 presenze prima di trasferirsi in Portogallo, allo Sporting Lisbona. Il suo esordio con la formazione portoghese coincide con quello in Champions League: il 4 ottobre 2022 scende in campo in occasione della sfida contro l'Olympique Marsiglia. In tre stagioni con lo Sporting Lisbona conquista due campionati di Portogallo e una coppa Portoghese per un totale di 53 presenze. Per lui, dopo 14 partite con la selezione Under 20 dell'Uruguay, anche una presenza con la Nazionale maggiore.