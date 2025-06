Juve Nex Gen: blindato il tecnico Brambilla

La Juventus Next Gen non cambia e prosegue con Massimo Brambilla in panchina. Il club bianconero militante in Serie C, ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico ex Foggia fino al 2027. "Il tecnico lombardo è diventato una certezza alla guida della squadra bianconera nel corso delle ultime stagioni: Brambilla, infatti, ha già allenato la Next Gen dal 2022 all'estate del 2024, centrando nella sua prima stagione in Serie C la finale della Coppa Italia di categoria e, lo scorso anno, la qualificazione ai play-off - si legge nel comunicato diffuso dai piemontesi -. Tornato in bianconero nel novembre 2024, Brambilla è riuscito, poi, nei mesi scorsi a dare nuova linfa al gruppo Next Gen, inanellando una lunga serie di risultati utili che hanno permesso ai bianconeri di prendere parte nuovamente ai play-off di Serie C".