Simone Verdi è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Torino. Granata e Napoli, infatti, hanno trovato l'accordo (prestito oneroso a 10 milioni più altri 10 per il riscatto obbligatorio o il 50% della futura rivendita) per il trasferimento dell'ex Bologna alla corte di Mazzarri. Per l'annuncio, però, bisognerà attendere che gli azzurri trovino il sostituto.