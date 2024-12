Torino, c'è un piano per Arnautovic

Senza Zapata, il Torino è scivolato sempre più indietro in classifica ed è chiaro che serva con urgenza un attaccante. Per gennaio l'idea sarebbe quella di portare in granata Giovanni Simeone, ma il Napoli chiede 15 milioni e difficilmente l'operazione andrà in porto. Prende quota così l'ipotesi Marko Arnautovic. In scadenza a giugno, l'austriaco vuole giocare e l'Inter potrebbe accontentarlo. A Torino sono pronti a offrire un contratto di 18 mesi per 2,7 milioni di euro. Lo scrive Tuttosport.