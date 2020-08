Thiago Silva a un passo dal Chelsea: pronti 10 mln a stagione

NIENTE FIORENTINA

Thiago Silva ha scelto il Chelsea e la Premier League. Lo riferiscono diversi media inglesi e anche brasiliani. I Blues gli avrebbero infatti offerto un anno di contratto a dieci milioni di euro più opzione per il secondo anno e un ulteriore bonus al momento della firma. Un'offerta decisamente importante, che di fatto ha subito estromesso dai giochi la Fiorentina, che ha tentato di piazzare il colpo a parametro zero partendo però in una situazione di netto svantaggio rispetto ad altri grandi club interessati al calciatore.

Oltre a non poter mettere sul piatto le stesse cifre del Chelsea, infatti, la Viola non non poteva infatti giocarsi nemmeno la carta delle coppe europee. Dettaglio che, oltre ai soldi, ha fatto pendere l'ago della bilancia nettamente verso i Blues. Una scelta che, sportivamente parlando, potrebbe dare grandi soddisfazioni a Thiago Silva. Dopo aver dimostrato di essere ancora al top, infatti, il brasiliano potrebbe fare molto bene alla corte di Lampard, con cui avrebbe già avuto un colloquio informale.

Colloquio che avrebbe dato ottimi riscontri da ambo le parti e che presto dovrebbe portare alla fumata bianca e all'ufficialità. Per chiudere l'accordo mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, ma ormai dovrebbe essere tutto fatto. Stando a Telefoot, a meno di clamorosi colpi di scena, sarebbe solo questione di giorni. La firma tra Thiago Silva e il Chelsea è attesa infatti entro questa settimana.