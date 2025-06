Il futuro di Theo Hernandez sarà lontano dal Milan, ma non necessariamente in Arabia. Il terzino francese, che è in scadenza di contratto con i rossoneri nel giugno del 2026, è finito nel mirino dell'Al Hilal che avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 18 milioni. La proposta, però, al momento non convince Theo, che ha preso tempo. Ai rossoneri sarebbe stata intanto recapitata un'offerta da circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore.