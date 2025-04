"Sempre e ovunque forza Milan". Così Theo Hernandez, qualche ora fa, sul suo profilo social dopo il gol in quel di Udine nel poker rifilato dai rossoneri ai friulani. Un'uscita che diversi tifosi milanisti hanno interpretato come un messaggio al club in ottica rinnovo. Rinnovo che si è messo in salita negli ultimi mesi.