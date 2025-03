Szczesny: "Grato di essere al Barça, devo decidere del futuro"

Dopo le prestazioni più che positive con il Barcellona, Wojciech Szczesny non ha ancora sciolto le proprie riserve su un possibile rinnovo con il club blaugrana. "Probabilmente presto sarà il momento di prendere la decisione sul mio futuro. Ora la cosa più importante è concentrare tutta la mia energia fisica e mentale sulle prossime partite. Dobbiamo giocare al meglio", ha detto in una intervista a "Eleven Sports" il portiere polacco di 34 anni. "Non posso lamentarmi del destino. Devo essere molto grato per come mi ha trattato. Giocare per il Barça è una cosa molto entusiasmante perché si pratica un calcio molto bello, qualcosa di completamente diverso da quello che ho vissuto fino ad ora", ha detto Szczesny.