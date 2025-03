Super Casadei: piace alle big, ma il Toro vuole tenerselo stretto

Ci ha messo un po' per fare il suo esordio in Serie A, ma Cesare Casadei ora che ha calcato i campi del massimo campionato italiano sta tenendo fede all'etichetta di predestinato. Ceduto al Chelsea per 15 milioni nell'estate 2022, prima di giocare anche un solo minuto con i grandi, l'ex Inter è tornato in Italia a gennaio e in poche presenza ha già mostrato tutta la sua qualità: un gole e un assist nelle prime cinque con i granata. Un impatto che ha riacceso l'interesse intorno al ragazzo: a giugno si dice che il Napoli, che già lo aveva cercato a gennaio prima poi di scegliere Billing, potrebbe tornare alla carica. E il suo nome è anche sulla lista del Milan, alla ricerca di rinforzi per la mediana, e della Fiorentina. Il Toro però non sembra intenzionato a privarsene: in estate, salvo sorprese, il centrocampo granata perderà un interprete del livello di Ricci. Casa dei dunque partirà solo a fronte di offerte irrinunciabili: si parte da una base di 40 milioni.