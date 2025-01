Spezia, il ds Melissano: "Niente mercato, rimaniamo questi"

Quello di Chichizola potrebbe essere l'unico movimento in entrata di gennaio per lo Spezia. "La nostra idea resta quella di mantenere invariata la rosa della squadra, nessuno ci ha chiesto di essere ceduto a oggi - spiega il direttore sportivo Stefano Melissano - . Siamo contenti dei ragazzi, hanno fatto un lavoro grandissimo. Ad inizio anno non pensavamo di essere dove siamo, abbiamo 39 punti, l'anno scorso li abbiamo ottenuti a maggio. Dobbiamo sempre ricordare da dove siamo partiti".