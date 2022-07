Spalletti promuove Kim: "È da Napoli". Poi la beffa: va al Rennes

QUI NAPOLI

Il tecnico dei partenopei: "Di Lorenzo perfetto come nuovo capitano"

Beffa Kim Min-Jae per il Napoli. Il sudcoreano del Fenerbahce sembrava a un passo da diventare il sostituto di Koulibaly in difesa, ma in serata è arrivata la doccia gelata con il Rennes che ha pagato la clausola da 19,5 milioni di euro ai turchi. Nel tardo pomeriggio Luciano Spalletti, dal ritiro di Dimaro, aveva promosso il suo possibile arrivo: "È un giocatore da Napoli e da Champions League". Il nuovo capitano degli Azzurri è Di Lorenzo: "È stato scelto dai compagni, è perfetto".

Non è stato difficile scegliere il nuovo capitano al posto di Koulibaly: "Di solito si dice che lo fa il più anziano. Invece no, lo fa quello che ha rapporto con la squadra e la società e la città. Lo fa quello che gode della stima dei compagni, che ha spessore internazionale e che è un calciatore forte. Lo fa quello che ha un equilibrio caratteriale capace di rapportarsi in maniera corretta con gli arbitri, la stima dell’ambiente calcistica e il rispetto degli avversari e che in fondo piaccia anche a me. Diciamo che Di Lorenzo è quello perfetto".

La stagione è iniziata con il piede giusto: "Se devo paragonare quest’anno con quello precedente siamo partiti con un vantaggio perché già ci conosciamo tutti e sappiamo quali sono i ruoli. L’anno scorso dovevamo trovare delle linee guida, avevamo delle difficoltà perché in difesa, quest’anno la società sta completando i ruoli in difesa. Olivera come terzino sinistro, con quelle che saranno poi le necessità della squadra. So sta svolgendo tutto nel modo giusto".

Tornato l'entusiasmo anche tra i tifosi: "Il pubblico di Napoli si sente, si percepisce anche a distanza. Anche quando i tifosi non sono venuti allo stadio i battiti si sentono anche nell’aria senza sentire le urla. È stato messo in dubbio che il pubblico in casa ci mettesse in ansia perché abbiamo perso delle partite che hanno fatto male, invece per quanto riguarda il nostro pubblico è amore puro al 100% quindi non disturba mai e fa sempre grande comodo. Se abbiamo sbagliato qualche partita dobbiamo trovare i motivi dentro noi stessi e non nel pubblico napoletano”.