Solskjaer in trattativa per panchina Besiktas di Immobile

Il club turco del Besiktas ha annunciato di essere in trattative per assumere l'ex giocatore e allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer come suo prossimo allenatore. Solskjaer non allena dal 2021, quando è stato licenziato dallo United. Il sito web del Besiktas, squadra dove milita Ciro Immobile, ha pubblicato una sua foto mentre incontra i dirigenti del club insieme a una dichiarazione in cui si afferma che sta negoziando un accordo per diventare il nuovo allenatore.