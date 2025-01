L'esperienza di Milan Skriniar sembra esser giunta al capolinea da tempo, tuttavia il difensore slovacco non ha ancora trovato una destinazione da dove ripartire. L'occasione potrebbe arrivare dalla Turchia dove il Fenerbahce si sarebbe fiondato su di lui. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb José Mourinho avrebbe richiesto espressamente il suo arrivo, motivo per cui non va escluso che la traiettoria possa andar in porto.