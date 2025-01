Il destino di Milan Skriniar rimane ancora un tabù come riportato da La Gazzetta dello Sport che ha confermato come sia tramontata a tutti gli effetti un possibile passaggio al Galatasaray. Il calciatore slovacco vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain, tuttavia su di lui pesa la modalità della cessione con Napoli e Fenerbahce che si confermano sullo sfondo per un eventuale prestito.